Американская фитнес-модель Ана Чери еле удержала пышные формы в мини-бикини
Звезда порадовала поклонников соблазнительным фото в купальнике, которое разместила в Инстаграм, пишет Politeka.net.
Модель предстала в микро-бикини ярко-розового цвета с принтом в виде змеиной шкуры.
Купальный наряд держался на тонких лямках. Игривая Ана развязала бретельки, еле удерживая грудь под тканью. Казалось, что сейчас модель отпустить полосочки ткани и покажет все свою красоту.
Тонкие веревочки также были на плавках модели, и благодаря столь крохотным бикини не прикрывалось ничего лишнего.
Звезда фитнеса Николь Амато широко расставила ноги в смелом купальнике: "Влажная богиня"
Валюта больше не нужна, украинцы массово избавляются от долларов: что происходит в обменниках
Седокова сняла белье и показала, чем соблазняет молодого любовника: "Богиня"
Нацбанк замораживает зарплаты на счетах украинцев: кто под ударом и как не потерять деньги
Кроме большой груди, нельзя также отвести взгляда от тонкой талии и упругого пресса знаменитости.
Чери улыбалась, и прикрыв глаза, засветила длинные черные стрелки на веках. Волосы красотка распустила.
В общем фото вышло очень ярким и жарким.
"Тропический рай 💕💦 Поверь мне, ты хочешь увидеть весь новый эксклюзивный контент этой съемки!", - подписала фото модель.
За три часа пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети написали массу комплиментов, в том числе, что модель потрясающе выглядит.
Напомним, Ана Чери позировала в черном бикини, соединенным с лифчиком тонкими завязками, девушка решила частично сбросить верх. При этом Ана прикрыла левую грудь цветками и приподняла стройную ножку вверх. В тон купальнику Чери надела ботинки на массивных каблуках.
Ранее сообщалось, что Ана Чери на фото с подругами предстала в длинном платье, но с разрезом до бедра, и без белья. Девушки улыбались и позировали на улице перед фотографом.
Напомним, загорелая Ана Чери едва втиснула пышные формы в тонкую сеточку
А еще Politeka сообщала, что непревзойденная Ана Чери в чулках довела до безумия своими сочными формами
Также Politeka писала, что раскованная Ана Чери показала неприличные места в прозрачном