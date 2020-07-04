Американская фитнес-модель Ана Чери еле удержала пышные формы в мини-бикини

Звезда порадовала поклонников соблазнительным фото в купальнике, которое разместила в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Модель предстала в микро-бикини ярко-розового цвета с принтом в виде змеиной шкуры.

Купальный наряд держался на тонких лямках. Игривая Ана развязала бретельки, еле удерживая грудь под тканью. Казалось, что сейчас модель отпустить полосочки ткани и покажет все свою красоту.

Тонкие веревочки также были на плавках модели, и благодаря столь крохотным бикини не прикрывалось ничего лишнего.

Кроме большой груди, нельзя также отвести взгляда от тонкой талии и упругого пресса знаменитости.

Чери улыбалась, и прикрыв глаза, засветила длинные черные стрелки на веках. Волосы красотка распустила.

В общем фото вышло очень ярким и жарким.

"Тропический рай 💕💦 Поверь мне, ты хочешь увидеть весь новый эксклюзивный контент этой съемки!", - подписала фото модель.

За три часа пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали массу комплиментов, в том числе, что модель потрясающе выглядит.

Напомним, Ана Чери позировала в черном бикини, соединенным с лифчиком тонкими завязками, девушка решила частично сбросить верх. При этом Ана прикрыла левую грудь цветками и приподняла стройную ножку вверх. В тон купальнику Чери надела ботинки на массивных каблуках.

Ранее сообщалось, что Ана Чери на фото с подругами предстала в длинном платье, но с разрезом до бедра, и без белья. Девушки улыбались и позировали на улице перед фотографом.

Напомним, загорелая Ана Чери едва втиснула пышные формы в тонкую сеточку

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