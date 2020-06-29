Известная фитнес-модель Ана Чери предстала в соблазнительном виде

Красотка опубликовала жаркое фото в белье в своем Инстаграм, передает Politeka.net. Модель предстала в красном атласном боди с пикантными вырезами под грудью.

Ткань обтянула сочные прелести и те едва не вылазили из откровенных разрезов. Так и хочется сказать: "Нежные дыньки". Игривый бантик посередине дополнял горячий образ и, казалось, именно он держит ткань так, чтобы грудь не показалась из белья.

Тонкий шелк натянулся на стройной талии модели, а бедра также стоят отдельного внимания - они смотрятся просто идеально.

Красные трусики выглядывали из-под наряда. Резинки для чулков натянулись на теле и закрепили чулки на месте.

Модель распустила длинные волнистые волосы и опустила локоны на половину лица. Чери опустила взгляд, и приоткрыла губы.

Фото не получило много лайков и комментариев, так как было обнародовано в сториз. Вероятно, красотку осыпали комплиментами в личные сообщения.

Напомним, Ана Чери, облачившись в прозрачный купальник, показала все, что только можно. В помощь пришло зеркало, благодаря которому все смогли увидеть ее полуголые красоты.

Без капли стеснения, модель показала даже самые пикантные места.

Ранее сообщалось, что Ана Чери позировала в облегающем спортивном топе и еще более тесных лосинах спиной на камеру, демонстрируя идеальные формы. Дополняли образ звезды лишь красивый макияж.

Напомним также, что Ана Чери предстала в купальнике леопардовой расцветки с эффектными вырезами в районе роскошного бюста.

Красотка эффектно уселась на краю кресла, слега расставив ноги и дотронувшись руками к волосам.

Напомним, Ана Чери не удержалась и показала, что прячет в мини-шортах

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