Американская фитнес-модель Ана Чери показала фигуру в платье-сеточке

Фитнес-модель получила известность в интернете благодаря своей внешности, подтянутой фигуре и занятиям спортом на камеру. Теперь, когда Ана стала фитнес-тренером и постоянно занимается, устраивает рекламу и хвастается достижениями, она каждый день делится жаркими фото с пляжа и восхищает фигурой, которой так много уделяет внимания, пишет Politeka.

В этот раз Ана впечатлила фигурой в прозрачном платье-сеточке, под которым не было белья. Привычно позируя на природе, она не стала скрывать свои достоинства, лишь подчеркнула их еще больше:

«❤️😍 совершенная крошка», «Ана, ты такая горяча телом и красивая душой ,,, !!! 😘😘😘😘», «Довольно хорошо 🔥», «🤞 приятно», «Прическа в цветке просто прибила его», Совершенно горячая🔥», «Hermosa Gue Estas», «Какого размера этот наряд !! 🙏🏼», «Люблю этот взгляд! 🙌🏼», «по-прежнему лучший видок булочек», «😍 Красивая детка с красивым сердцем❤️❤️❤️❤️❤️», «В каком размере это пожалуйста?», - написали поклонники.

До этого фитнес-модель родом из города Анахайм получила известность в интернете благодаря своей внешности, подтянутой фигуре и ее аудитория продолжает увеличиваться. Теперь девушка каждый день хвастается жаркими фото с пляжа и восхищает фигурой, которой так много уделяет внимания.

Как известно, в 2013 году девушка получила титул «Кибергёрл месяца» журнала «Playboy», в 2015 года стала Playmate журнала «Playboy». При этом Ана представляет продукцию для похудения и бодибилдинга, привлекая внимание к ней благодаря фото в белье.

Теперь она часто мелькает в сети в одном бикини и самых разных купальниках. В этот раз девушка повеселилась на побережье в розовом бикини и показала подтянутые формы:

«Просто играйте, занимайте время из своей занятой жизни, чтобы делать то, что заставляет вас улыбаться и чувствовать радость. Хороших друзей💕🐬 # Счастье # Радость # Веселье # Игра # Пляж # Океан», - написала Ана.

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