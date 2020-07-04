Американська супермодель Ебігейл Ретчфорд похвалилася великим бюстом в маленькому купальнику

Не секрет, що красуня завоювала велику популярність завдяки своїм гарячим фото у мережі, повідомляє Politeka.net. Деякі шанувальники навіть вирішили створити фан-сторінки, присвячені моделі. Так, в одній з них з'явилося спекотне фото Ебі.

Модель позувала в розчахнутій сорочці з принтом морської тематики. Під одягом зірка з'явилася в золотому бікіні, тканина якого натягнулася на великих грудях. Об'єми "налилися" та їх насилу стримував маленький купальник.

Золоті сережки незвичної форми доповнили образ.

Світлий манікюр на засмаглій шкірі виглядав фантастично яскраво.

Макіяж з пишними віями та майже нюдовими губами виділив ідеальні риси обличчя Ретчфорд.

Модель дивилася в камеру, опустивши очі і відкривши губи.

"Мені так подобається цей гламурний стиль Ебі Ретчфорд 😍😍😍😍 вона виглядає так приголомшливо красиво 😍😍😍😍😍", - написали автори посту.

За вісім годин пост зібрав понад 40 лайків. Користувачі мережі поставили смайлики, а також підтримали автора, зізнавшись у любові зірці.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд позувала в прозорому боді, з якого визирала оголені груди. Великі принади під тонкою тканиною були без ліфчика, але при цьому форма їх просто чудова і вони, можна сказати, завжди знаходяться у "підстрибнутому" стані.

Раніше повідомлялося, що Ебі Ретчфорд постала в одному боді перед дзеркалом, намагаючись «приборкати» власне волосся. Крізь тонке мереживо було видно оголене тіло моделі.

Нагадаємо, гаряча Ебі Ретчфорд заворожила великими розмірами в тонкому мереживі

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