Масштабна скасування пенсий – це те, з чим українці можуть зіткнутися вже в 2021 році

вся справа в тому, що у Пенсійному фонді не вистачає грошей, тому пільгові пенсії для деяких категорій робіт та пенсії за вислугу років можуть скасувати, пише finance.ua з посиланням на Пенсійний фонд України.

Зараз чоловіки і жінки зі стажем 25 і 20 років відповідно можуть вийти на пенсію в 50 років, якщо вони працюють в одній з перерахованих нижче сфер:

Гірничі роботи;

Підготовка руд, збагачення, окусковывание, випалювання руд і нерудних копалин;

Чорна металургія;

Виробництво коксопродуктів;

Виробництво генераторного газу і одержання газу в металургійному виробництві;

Виробництво вогнетривів;

Виробництво кольорових металів;

Хімічне виробництво;

Виробництво вибухових речовин;

Переробка нафти, газу, газового конденсату, вугілля та сланцю;

Обробка металу;

Виробництво та ремонт електричних машин і апаратури;

Виробництво устаткування для радіо, телебачення і зв'язку;

Виробництво будівельних матеріалів;

Виробництво скла і виробів з нього, керамічних та фарфоро-фаянсових виробів;

Виробництво штучних або синтетичних волокон;

Виробництво целюлози, паперу, картону та виробів з нього;

Виробництво фармацевтичних препаратів;

охорона Здоров'я;

Поліграфічне виробництво;

Транспортні послуги;

Робота з радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючих випромінювань і берилієм;

Атомна енергетика і промисловість;

Добування та первинне збагачення уранових руд.

Звичайно не кожен працівник перерахованих сфер і зараз може вийти на пенсію раніше. Точний перелік пільгових професій є на сайті ВРУ.

Але ось, якщо число пільговиків скоротять, то багатьом з перерахованих вище сфер доведеться працювати на 10 років довше, незважаючи на шкідливість роботи, передає «Канал 24».

Тих, для кого пільги залишаться теж чекає неприємне нововведення. Їм доведеться платити більший розмір ЄСВ. Зараз всі платять від 1 039 гривень. Це 22% від офіційної заробітної плати.

Взагалі скасувати в 2021 році і залишити тільки для вузького кола осіб можуть і пенсії за вислугу років. Зараз їх призначають окремим категоріям громадян, які працюють на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності до настання пенсійного віку. Також це стосується педагогів.

Дефіцит Пенсійного фонду України давно ні для кого не секрет. Якщо говорити про конкретні цифри, що витрати ПФУ за перші п'ять місяців цього року склали 196,5 млрд грн, а доходи — 187,5 млрд грн. Як бачимо, є «недолік». Тільки надходження єдиного внеску відстали від планового показника на 8 млрд грн замість запланованих 105,6 млрд грн ЄСВ вдалося зібрати тільки 97,6 млрд.

Повідомляється, що ще в січні фактичний показник відстав від планового на 500 млн грн, а в лютому — на 400 млн грн. З початку карантину розрив різко збільшився. Вже в кінці березня обсяг надходжень був меншим запланованого на 3,7 млрд грн, а в кінці квітня на 3,4 млрд грн.

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