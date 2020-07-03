Поки шанувальники українського серіалу "Свати" в очікуванні сьомого сезону, можна подивитися іншу версію проекту - сходяться не тільки характери персонажів, але й навіть декорації

Мова про казахський серіал під назвою "Кудалар", який вийшов на телеекрани в 2014 році. Виявляється, "Квартал 95" продав формат у декілька країн. Так що це одна з адаптацій оригінального формату, де замість улюблених персонажів Валюхи, Мітяя, Женьки, акторів Федора Добронравова та Людмили Артем'євої, інші артисти, але такі ж яскраві.

Сюжет "Сватів", що пересняли в Казахстані, до болю нагадує український варіант. Тут також піднята тема "зіткнення" міста і села. Молода пара вирішила поїхати на відпочинок, а свою п'ятирічну доньку залишили на бабусь з дідусями.

Казахи не стали особливо заморочуватися з сюжетом, декораціями, а просто скопіювали всі з оригіналу. При бажанні можна побачити майже покадрове перезнімання. Персонажі «Кудалара» знаходяться там же, де до них стояли Іван та Валентина Будько. Навіть капелюх у казахського Будько такий ж, як у Івана. Несподівано, але "Кудалар" припав публіці до смаку, як і оригінал.

Нагадаємо, актриса, яка зіграла героїню Женьку Ковальову, Анна Кошмал, нещодавно розкрила деталі 7-го сезону "Сватів", вихід якого перенесли на квітень 2021 року.

За її словами, на радість фанатів, ніхто із зірок, незважаючи на чутки, не втік зі зйомок і всі улюблені артисти, включаючи і її, залишилися.

"Чи буде сьомий сезон? Ну, напевно, буде. Якщо всі дуже сильно цього захочуть, то він буде. Я думаю, що всі цього хочуть. І творці хочуть. І ми хочемо. Всі актори дуже люблять цей проект. Ніхто від цього проекту не відмовлявся. Ніхто з цього проекту не йшов, тому в сьомому сезоні будуть всі ваші улюблені артисти, - заявила Кошмал.

Актриса, правда, додала, що цей сезон стане останнім: "Ось коли дознімемо, тоді буде відома дата релізу. Поки що її немає. Буде 12 серій в «Сватах-7». Чесне слово. Сьомий сезон буде останнім".

Нагадаємо, що звезда «Сватів» Федір Добронравов отримав вбивчу звістка з Києва: що тепер буде