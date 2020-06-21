66-летняя актриса Татьяна Кравченко (Валюха Будько в сериале "Сваты"), засветилась со звездой фильма "Мы из джаза"

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц актрисы в Инстаграм, опубликован архивный снимок с Александром Панкратовым-Черным.

Кравченко с ярким макияжем и пестрой косынкой на шее впритык придвинулась к 70-летней звезде советских фильмов, обняв его за руку. Оба актера улыбаются на камеру и, кажется, довольны обществом друг друга.

"С замечательным Александром Панкратовым-Чёрным ❤️✌🏻", - подписан снимок.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное и ставить лайки. Менее чем за час, фото собрало более 2 000 "сердечек". Некоторые отмечают, что звезды "хорошо смотрятся" вместе.

"Наши любимые 👏"

"Обажаемые артисты❤️👏"

"Вы такие клевые, живите 100 лет!"

"Хорошо смотритесь"

"Ах, Таня! Таня! Танечка!!! ❤️"

Ранее мы сообщали, на фан-странице Кравченко опубликовали яркое фото - один из любимейших моментов армии поклонников сериала "Сваты". Так, в кадре Татьяна предстала вместе с другими актрисами из этого телешоу: Людмилой Артемьевой (сыграла Ольгу Ковалеву) и Олесей Железняк (исполнила роль Ларисы Буханкиной). Запечатлен момент, когда Валюха, Оля и Лариса с их обворожительным шармом и изумительными улыбками, провожали Женю Ковалеву на свидание.

"Три девицы под окном" любименькие Ольга Николаевна, Валюха и Лариса из "Сватов" обожаем Вас❤️"; "Мужчины только не ослепните от такой красоты💖🌷"; "Чудесный фильм, уже весь на цитаты разобранный)))!"; "Три красотки мои обожаемые артисты !!!🙏😍", - бурно отреагировали фанаты.

Напомним, что Валюха из "Сватов" заинтриговала "траурным" образом: "Какая...".

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