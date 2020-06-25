Актер Федор Добронравов рассказал об известии из Киева, которое можно считать буквально убийственным

По крайней мере, для фанатов сериала «Сваты», которые ждут нового сезона уже почти 8 лет, так точно. Об этом сообщает МК.

Актер Федор Добронравов рассказал, что съемки седьмого сезона сериала «Сваты» перенесены на следующий год из-за пандемии китайского вируса.

Звезды сериала надеялись, что съемки продолжат в Киеве, но этого в ближайшее время не произойдет.

«Сейчас все так, ну как... на песке. Вот мы надеялись на «Сватов», что возобновятся съемки. Я позвонил в Киев, но мне режиссер сказал, что они из-за пандемии не успели подготовиться», — объяснил артист.

Отметим, ранее в СМИ сообщалось, что в конце прошлой Добронравов ушел из театра и готовится стать миллионером.

Актер сослался на усталость и написал заявление об уходе по собственному желанию.

При этом кто-то увидел в поступке Артиста совершенно другие причины. СМИ писали, что он решил больше времени отдавать антрепризным постановкам и творческим вечерам, которые приносят ему астрономические деньги. Всего за два часа выступления актер получает полмиллиона рублей. А таких выступлений за лето было запланировано десяток. Правда, в связи с пандемией часть из них сорвалась.

Также отмечалось, что гонорары Добронравова за смену съемок в «Сватах» исчисляются сотнями тысяч рублей.

Получается, что отказавшись от работы в театре, Добронравов только повысил бы свои доходы.

Отметим, сериал «Сваты» выходит с 2008 года.

Сьемки очередного сезона должны были стартовать около четырех лет назад. Но, по словам Добронравова, съемки были остановлены по политическим мотивам.

Снимать «Сваты 7» начали только в 2019 году под Минском, однако все остановилось из-за пандемии.

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