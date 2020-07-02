Онука відомої співачки Софії Ротару, модель Соня Євдокименко вразила відвертим образом на природі

Красуня опублікувала у своєму Instagram жаркі фото, зроблені під час відпочинку на галявині, пише Politeka.net. Соня прилягла на підстилку, посадивши поруч свого улюбленця - білого та милого песика.

Модель одягла білий купальник, який підкреслив всі її вигини. Пишні груди, струнка талія, і довгі ноги - від цієї фігури ніколи не відірватися.

На одному з кадрів Соня сперлася на руку, а її груди в купальнику ледь не вистрибнули назовні. Модель дивилася в камеру і посміхалася.

Навколо красуні можна помітити високі дерева з зеленим листям.

Майже за годину пост зібрав близько 800 лайків та багато коментарів.

"Венера Мілоська!!!!👏❤️", "Ви сяєте і надихаєте ☀️💚🕊️", "Ваш Instagram так красиво заграв зеленими кольорами ✨💚✨", "Красива😍😍😍😍", "Дуже незвична фотосесія)", "Афродіта! Софія! Ви божественно гарні , милі й чарівні!!!!😍💕", "Неземна 🤍🧚‍♀️", "Які гарні! 😍❤️🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Соня Євдокименко позувала в білому комбінезоні, який спустила з плеча. Як можна помітити, красуня під нього одягла чорний топ, а образ доповнила окулярами.

Модель стояла біля білого коня і дивилася в камеру, поки її знімали.

Раніше повідомлялося, що Соня Євдокименко опублікувала фото в новому трендовому літньому образі, який вийшов в міру “бунтарським”.

Дівчина постала на тлі спальні, сидячи біля ліжка в простих блакитних джинсах з дірками на колінах.

Нагадаємо, внучка Ротару задерла футболку і без сорому прогулялася по Києву: "Фігура просто нереальна".

Також Politeka писала, що пустотлива онука Ротару підняла кофту і показала, ніж її нагородила природа.