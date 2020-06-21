Внучка Софии Ротару, Соня Евдокименко сделала яркое фото на живописной локации

Как сообщает Politeka.net, внучка Софии Ротару, 18-летняя Соня Евдокименко, с начала учебного года перебралась в Нью-Йорк, где учится в престижной Школе дизайна Parsons. На время карантина она оставалась в городе. Правда, периодически выходила на прогулки в Центральный парк, а также снимала влоги о жизни в США.

Теперь же девушка выбралась на прогулку за город и успела поделиться живописными кадрами, сделанными там.

18-летняя Соня продемонстрировала идеальные длинные ноги, позируя около машины. Для прогулки за городом она выбрала удобный и расслабленный лук, но в то же самое время весьма соблазнительный образ – белоснежный спортивный купальник и классический бомбер темного цвета подчеркнули идеальную фигуру девушки.

Соня расстегнула свитшот и обнажила на камеру идеально плоский животик, длинные ноги и точеную талию. Волосы девушка распустила по плечам.

Подписчики Сони сразу же отметили ее чувство стиля, а также им приглянулась локация. На внучку Ротару посыпались комплименты и смайлики с сердечками.

"Я прям влюбилась в эту фотографию😍😂", "Очень,классно❤❤❤", "", "Вау", "Девушка сразила наповал", "Очень красиво 😍❤️", "Вы прекрасны!!!😍🤩🔥", "Какая красивая девочка тут на фото😍♥️👍🤗😘", "Очень красивая фотография", "просто шикарно 🔥".

Напомним, внучка Ротару задрала футболку и без стеснения прогулялась по Киеву: "Фигура просто нереальная".

Как сообщала Politeka, юная внучка Ротару слегка оголилась и устроила дикие танцы на камеру: бабушке такое и не снилось.

Также Politeka писала, что озорная внучка Ротару приподняла кофту и показала, чем ее наградила природа.



