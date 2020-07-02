Американська фітнес-модель Ана Чері показала свої пружні форми, відкинувши частину купальника

Модель активно займається собою, розповідає про схуднення, а також любить записувати мотивуючі ролики для тих, що худнуть фанатів. Також Ана рекламує білизну на собі, підкреслюючи тим самим власні досягнення. При цьому фітнес-тренер любить займатися вдома, тому в її Інстаграмі багато досить пікантних кадрів. В цей раз Ана показала незвичайне фото, зроблене на відпочинку, пише Politeka.

Позуючи в чорному бікіні, сполученим з ліфчиком тонкими зав'язками, дівчина вирішила частково бсросить верх. При цьому Ана прикрила ліву груди квітками і підняла струнку ніжку вгору. В тон купалньику Чері взулася на масивних підборах.

«Дуже смішно», «це виглядає божественно, така зухвала😍😍😍», «Ти наче вогонь🔥🔥🔥🔥🔥», «Я люблю квіти, квіти❤️», «Де ти взяла ці черевики», «І де ти взяла цей купальний костюм», «Ви дуже схожі на Галь Гадот в цілому, але набагато більше у цій картині», «😍😘mamasita», «Ти моя красуня, я маю на увазі мою гарячу дівчину», «З кожним днем ти стаєш все більш неслухняною», «Дівчина ти така красива !!! О, мій бог», - написали користувачі.

Зазначимо, фітнес-модель отримала популярність в інтернеті завдяки своїй зовнішності, підтягнутою фігурі і занять спортом на камеру. Тепер, коли Ана стала фітнес-тренером і постійно займається, влаштовує рекламу і хвалиться досягненнями, вона кожен день ділиться жаркими фото з пляжу і захоплює фігурою, якої так багато приділяє уваги.

Раніше Ана вразила фігурою в прозорій сукні-сіточці, під яким не було білизни. Звично позуючи на природі, вона не стала приховувати свої достоїнства, лише підкреслила їх ще більше:

«❤️😍 досконала крихта», «Ана, ти така гаряча тілом і красива душею ,,, !!! 😘😘😘😘», «Досить добре 🔥», «🤞 приємно», «Зачіска у квітці просто прибила його», Абсолютно гаряча🔥», «Hermosa Gue Estas», «Якого розміру цей наряд !! 🙏🏼», «Люблю цей погляд! 🙌🏼», «як і раніше кращий відок булочок», «😍 Красива дівчина з красивим серцем❤️❤️❤️❤️❤️», «В якому розмірі будь ласка?», - написали шанувальники.

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