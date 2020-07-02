Американская фитнес-модель Ана Чери показала свои упругие формы, отбросив часть купальника

Модель активно занимается собой, рассказывает о похудении, а также любит записывать мотивирующие ролики для худеющих фанатов. Также Ана рекламирует белье на себе, подчеркивая тем самым собственные достижения. При этом фитнес-тренер любит заниматься дома, поэтому в ее Инстаграме много довольно пикантных кадров. В этот раз Ана показала необычное фото, сделанное на отдыхе, пишет Politeka.

Позируя в черном бикини, соединенным с лифчиком тонкими завязками, девушка решила частично бсросить верх. При этом Ана прикрыла левую грудь цветками и приподняла стройную ножку вверх. В тон купалньику Чери надела ботинки на массивных каблуках.

«Очень смешно», «это выглядит божественно, такая дерзкая😍😍😍», «Ты словно огонь, девочка знаешь свое дело🔥🔥🔥🔥🔥», «Я люблю цветы, за цветами❤️», «Где ты взяла эти ботинки», «И где ты взяла этот купальный костюм», «Вы очень похожи на Галь Гадот в целом, но намного больше в этой картине», «😍😘mamasita», «Ты моя красотка, я имею в виду мою горячую девушку», «С каждым днем ​​ты становишься все более непослушной», «Девушка ты такая красивая !!! О, мой бог», - написали пользователи.

Отметим, фитнес-модель получила известность в интернете благодаря своей внешности, подтянутой фигуре и занятиям спортом на камеру. Теперь, когда Ана стала фитнес-тренером и постоянно занимается, устраивает рекламу и хвастается достижениями, она каждый день делится жаркими фото с пляжа и восхищает фигурой, которой так много уделяет внимания.

Ранее Ана впечатлила фигурой в прозрачном платье-сеточке, под которым не было белья. Привычно позируя на природе, она не стала скрывать свои достоинства, лишь подчеркнула их еще больше:

«❤️😍 совершенная крошка», «Ана, ты такая горяча телом и красивая душой ,,, !!! 😘😘😘😘», «Довольно хорошо 🔥», «🤞 приятно», «Прическа в цветке просто прибила его», Совершенно горячая🔥», «Hermosa Gue Estas», «Какого размера этот наряд !! 🙏🏼», «Люблю этот взгляд! 🙌🏼», «по-прежнему лучший видок булочек», «😍 Красивая детка с красивым сердцем❤️❤️❤️❤️❤️», «В каком размере это пожалуйста?», - написали поклонники.

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