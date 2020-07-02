Бразильська супермодель Жизель Олівейра, яка стала відомою завдяки участі в показах Victoria's Secret, поділилася фотографіями з відпочинку

Красуня опублікувала свіжі фото на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Вона була вбрана у шовкове міні плаття, під яке не стала надягати білизну. Дівчина позувала на камеру, показуючи себе з усіх сторін. На одному з фото вона постала в обнімку зі своїм хлопцем, на другому високо задерла сукню, оголивши округлі стегна.

Крім цього, Жизель зробила незвичайні портрети, які завдяки макіяжу виглядали спокусливо. Варто відзначити, що на фото можна в деталях розгледіти ідеальну фігуру ангела Victoria's Secret.

За півгодини пост Жизель зібрав майже 6 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«Прекрасна», «Приголомшливо. Так красиво», «Гарна дитинка. Давай ще», «Карколомна мила прекрасна жінка», «Супер», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Жизель Олівейра влаштувала традиційну домашню фотозйомку, вибравши для фото прозору кофту та джинсові штани. Олівейра зробила собі незвично яскравий макіяж. Зазвичай, вона фарбується більш стримано.

Крім цього, нещодавно модель блиснула красою в капелюшку і незвичайному топі, під який забула одягнути білизну.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра ледве втримала топ на ниточках: фото на межі пристойності.

Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра розкрила піджак, наплювавши на відсутність білизни: "Заслуговує поклоніння".

Також Politeka писала, що Жизель Олівейра вбила відвертими позами без штанів: "Солодка леді".