Відома модель Жизель Олівейра, зірка Victoria's Secret, показала сміливий образ у стінки

На фото красуня позує в коротких шортах і піджаку небесного кольору, а образ доповнила чорною сумочкою, яка була з короткою ручкою і звисала відразу з плеча. Жизель розстебнула піджак, демонструючи своє тіло, яке опинилося без білизни. Олівейра спокусливо вигнулась перед фотографом, щоб кадри вийшли дуже спокусливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ух ти виглядаєш супер фантастично в цій синьому одязі", "Так гарно", "Яка богиня", "Люблю цей погляд", "найкрасивіша королева заслуговує поклоніння".

Повідомлялося, що топ-модель Жизель Олівейра показала свої природні переваги в обтягуючому вбранні.

Модель не соромиться демонструвати свою красу в різних місцях і образах. На цей раз вона сфотографувалася на терасі з мальовничим видом на квіти і дерева.

Повідомлялося, що бразильська модель Жизель Олівейра підкорила мережу новими знімками.

Цього разу дівчина попозувала в короткому топі і лосинах на тлі природи. Жизель була одягнена по спортивному, очевидно, що вона лише завершила свої тренування, якими вона регулярно займається, щоб підтримувати свою фігуру завжди у відмінній формі.

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