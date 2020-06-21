27-річна бразильська суперодель з Victoria's Secret Жизель Олівейра спокусила вигинами у "вільному" топі

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких з'постала у відвертому образі. Спекотна брюнетка позувала в світлому топі, який тримався на ній тільки на тоненьких ниточках - при цьому спина була повністю відкрита, так що помітні всі її чаруючі вигини і лінії. Тим більше, що зірка "забула" одягнути ліфчик. Образ доповнили капелюшок і коштовності.

Жизель показала манливі "пагорби" з усіх ракурсів, млосно нагинаючись вперед, зухвало дивлячись у камеру або відводячи погляд убік.

За лічені хвилини збожеволілі від такої краси шанувальники засипали модель компліментами:

"Ти мене надихаєш. Сподіваюся, одного разу я зможу досягти того, ким ти є. Я тебе дуже люблю 💖😍🤞🏻"

"Елегантно"

"Ця блискуча спина 😍"

"Ідеально 💓"

Раніше ми повідомляли, Олівейра виставила фото в Instagram, на яких продемонструвала струнку фігуру в спокусливому комплекті спідньої білизни. Модель запаморочила голову "сіточкою", крізь яку було видно засмаглі принади.

На одному з кадрів Жизель розпустила волосся, стягнула кофту на плечі і залізла на підвіконня, влаштувавшись в пікантній позі. На іншому фото вона повернулася до камери спиною - вигляд ззаду приголомшливий.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, обдарувавши кумира приємними словами "найгарячіша 🥰🔥"; "Ах, якщо б я не знав, що ти справжня, я б не повірив у це ❤️"; "Жизель, всі погляди на тебе завжди, мила ... ✨"

Нагадаємо, що Жизель Олівейра ледве спакувала свої принади в тісний топ, засвітивши зайве: «Ух ти!».

А ще Politeka писала, что Жизель Олівейра прикрасила апетитні форми пір'ям: «Солодка дівчинка».