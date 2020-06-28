Бразильська супермодель Жизель Олівейра з Victoria's Secret похвалилася розкішними формами в прозорій кофті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованих знімках модель позує в прозорій кофті й джинсових штанях, демонструючи розкішні форми на камеру. Модель вирішила покрутитися в різні сторони, показавши, як виглядає ідеальне тіло.

Сам знімок вона ніяк не підписала, проте це не завадило її шанувальникам прийти у захват від знімків.

«Неймовірний вигляд», «вау, бомбезна», «ти дуже, дуже красива! Виглядаєш божественно», «Принцеса», «дорогенька», «ідеальна», «це так красиво – просто бомба!», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, 27-річна бразильська суперодель з Victoria's Secret Жизель Олівейра спокусила вигинами у "вільному" топі.

Красуня опублікувала свіжі знімки у своєму мікроблозі в Instagram, на яких з'явилася у відвертому образі. Спекотна брюнетка позувала у світлому топі, який тримався на ній тільки на тоненьких ниточках при цьому спина була повністю відкрита, так що помітні всі її чаруючі вигини і лінії. Тим більше, що зірка "забула" одягнути ліфчик. Образ доповнили капелюшок і коштовності.

Жизель показала чудові "горбки" з усіх ракурсів, млосно нагинаючись вперед, зухвало дивлячись у камеру або зніяковіло в бік.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра ледве спакувала свої принади в тісний топ, засвітивши зайве: «Ух ти!».

А ще Politeka писала, що Жизель Олівейра прикрасила апетитні форми пір'ям: «Солодка дівчинка».