Топ-модель Victoria's Secret Жизель Олівейра показала свої природні переваги в обтягуючому вбранні

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала пікантні кадри на своїй сторінці в Instagram.

Модель не соромиться демонструвати свою красу в різних місцях і образах. На цей раз вона сфотографувалася на терасе з мальовничим видом на квіти і дерева. Для нової фотосесії Жизель вибрала досить відверте вбрання - бежеве боді, яке тримається лише на єдиній бретельки, з-за чого одне плече повністю оголено. Образ красуні доповнила елегантна солом'яний капелюх.

Жизель Олівейра зробила кадри ще більш гарячими завдяки своїм поз. Так на одному з фото дівчина задерла одну ногу вгору, показавши свої стегна у всій красі. На іншому ж вона стала на карачки, виставивши п'яту точку. До того ж, модель млосно дивиться в камеру з-під капелюшки.

Користувачі соціальної мережі залишили зірці Victoria's Secret багато компліментів в коментарях:

"Красива ідеальна елегантна жінка, я сумую за тобою, моя солодка леді"; "Це чудово"; "Що за прекрасна жінка"; "Так мило 💕".

Раніше Жизель показала свої розкішні форми в прозорій кофті і джинсах. Модель покрутилася в різні сторони, продемонструвавши карколомне тіло у всій красі.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра ледве спакувала свої принади в тісний топ, засвітивши зайве: «Ух ти!».

А ще Politeka писала, что Жизель Олівейра прикрасила апетитні форми пір'ям: «Солодка дівчинка».