Популярна українська співачка Світлана Лобода здивувала шанувальників новим образом

Як передає Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості, красуня з'явилася на відео з новою зачіскою в дуже екстравагантному костюмі. Лобода наділа екстремально короткі шорти і гарну блузку. Її волосся було гладким і прямим. Співачка крутилася перед дзеркалом, паралельно вживаючи хлібці. Вона повернулась боком, засвітивши свою чарівну фігурку.

«Вгадайте, що знімаємо?», - заінтригувала прихильників зірка.

За годину пост Лободи подивилися майже 400 тисяч осіб. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«Світлана Сергіївна, ось це образ. Ох, що нас чекає», «Ура новий кліп. Дуже крутий образ. Вам капець як іде», «Новий шикарний кліп?», «Ну яка ви красива», «афигеть як вам круто з прямим волоссям», «Зачіска!!! Я валяюся», «Красуня», «Яка худа», «Просто де мої очі», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Лобода показала свою фігуру у всій красі. Співачка з'явилася на фото у чорному спортивному топі і лосинах. Одяг обтягнув гідності красуні, зробивши акцент на найбільш видатних місцях. Образ зірка доповнила сонцезахисними окулярами і плащем, який вона накинула зверху.

Нагадаємо, що спокуслива Лобода показала свої хороми, скинувши зайве прямо на порозі: "Це щось!".

Як повідомляла Politeka, схудла Лобода показала головне достоїнство без білизни: "Підкорить будь-кого".

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