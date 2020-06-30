Красуня знає, за що її люблять

Популярна українська виконавиця Світлана Лобода вразила ідеальною фігурою під час імпровізованої фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Влаштовуємо модні покази навколо будинку і насолоджуємося сонячними сімейними днями 😍😍😍 А як проводжаєте перший місяць літа ви? ну та....яка?))))» - говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Лобода позує в обтислих штанях і топі, демонструючи дивовижні вигини. Це справило фурор серед її шанувальників.

«Яке тіло! Форми так і рвуться назовні», «красуня», «ви просто дивовижно красиві», «Оргазм для моїх очей», «незрівнянна», «обалденная», «струнка, як тополя», «шикарний вигляд», «Як завжди прекрасна😻Фігура🔥Звичайно всі ідеальні✨», - пишуть вони.

До цього ми писали, що популярна українська виконавиця Світлана Лобода у зухвалому чорному міні похвалилася неймовірною фігурою

«Будь-яка дівчинка любить, коли її люблять», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Лобода позує в чорному міні-сукня, демонструючи неймовірну фігуру. В руках у зірки красується великий букет квітів. Також в один із знімків потрапила її молодша дочка Тільда.

Нагадаємо, що Лобода змусила плакати, показавши кадри з особистого життя: "Тато Тільди оцінить".

Як повідомляла Politeka, Лобода одним показала фото, на кого насправді схожі її дочки: "Які милі та позитивні".