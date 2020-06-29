Популярна українська виконавиця Світлана Лобода у зухвалому чорному міні похвалилася неймовірною фігурою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Будь-яка дівчинка любить, коли її люблять», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Лобода позує в чорному мінісукні, демонструючи неймовірну фігуру. В руках у зірки красується великий букет квітів. Також в один зі знімків потрапила її молодша дочка Тільда.

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любая девочка любит , когда ее любят ❤️🐺

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«Ваууу», «а ми вас любимо», «краща», «неймовірні красуні», «Моніка», «супер красива», «Королева», «яка краса», «дуже красива», «Малятко LO», «Так, якщо любов обопільна!», «які ноги», - пишуть її шанувальники.

Також в соцмережах відзначили новий колір волосся Лободи і запевнили, що без чубчика їй дуже добре.

До цього ми писали, що 37-річна українська співачка Світлана Лобода похвалилася сюрпризом і загадала загадку.

Красуня опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких постала на ганку великого будинку (по всій видимості, її) в спокусливому чорному вбранні. На ній крихітний топ, брюки-кльош і накинутий на плечі піджак. Неможливо не позаздрити "кубикам" Світлани, які співачка так відкрито демонструє фанатам.

Поряд з блондинкою, що позує на порозі, виявилися дві величезні кошики разом з пудровими та червоними трояндами. Співачка запропонувала користувачам вгадати, скільки ж саме квітів в кожній з них.

Нагадаємо, що Лобода змусила плакати, показавши кадри з особистого життя: "Тато Тільди оцінить".

Як повідомляла Politeka, Лобода одним показала фото, на кого насправді схожі її дочки: "Які милі та позитивні".