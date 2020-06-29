Популярна українська виконавиця Світлана Лобода у зухвалому чорному міні похвалилася неймовірною фігурою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Будь-яка дівчинка любить, коли її люблять», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Лобода позує в чорному мінісукні, демонструючи неймовірну фігуру. В руках у зірки красується великий букет квітів. Також в один зі знімків потрапила її молодша дочка Тільда.

«Ваууу», «а ми вас любимо», «краща», «неймовірні красуні», «Моніка», «супер красива», «Королева», «яка краса», «дуже красива», «Малятко LO», «Так, якщо любов обопільна!», «які ноги», - пишуть її шанувальники.

Також в соцмережах відзначили новий колір волосся Лободи і запевнили, що без чубчика їй дуже добре.

До цього ми писали, що 37-річна українська співачка Світлана Лобода похвалилася сюрпризом і загадала загадку.

Красуня опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких постала на ганку великого будинку (по всій видимості, її) в спокусливому чорному вбранні. На ній крихітний топ, брюки-кльош і накинутий на плечі піджак. Неможливо не позаздрити "кубикам" Світлани, які співачка так відкрито демонструє фанатам.

Поряд з блондинкою, що позує на порозі, виявилися дві величезні кошики разом з пудровими та червоними трояндами. Співачка запропонувала користувачам вгадати, скільки ж саме квітів в кожній з них.

Нагадаємо, що Лобода змусила плакати, показавши кадри з особистого життя: "Тато Тільди оцінить".

Як повідомляла Politeka, Лобода одним показала фото, на кого насправді схожі її дочки: "Які милі та позитивні".