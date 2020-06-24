37-річна українська співачка Світлана Лобода похвалилася сюрпризом і загадала загадку

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких постала на ганку великого будинку (вочевидь, її) в спокусливому чорному вбранні. На ній крихітний топ, брюки-кльош і накинутий на плечі піджак. Неможливо не позаздрити "кубикам" Світлани, які вона відкрито демонструє на радість фанатам.

Поряд з блондинкою, що позує на порозі, опинилися два величезні кошики з пудровими та червоними трояндами. Співачка запропонувала користувачам вгадати, скільки ж саме квітів в кожній з них.

"Ось такий мене чекав сюрприз💐💐💐 Вирішила зробити приємне і вам.

Перші 5 осіб, разгадавших скільки троянд в кожному кошику, отримають від мене 10 тисяч рублів на карту😘 Поїхали... LOVE IS...💕", - спантеличила Лобода.

Шанувальники за лічені хвилини встигли понад 14 тисяч разів оцінити знімки зірки "сердечками". В коментарях же люди активно вгадують кількість троянд.

"Ваші ноги - це щось! Моя мрія..."

"1001 Троянда ♥️♥️♥️Класні фотки 💋"

"Як красиво ❤️"

"Мільйон)"

"По тисячі і одній 🔥"

Раніше ми повідомляли, Лобода влаштувала гарячу фотосесію в спальні. Співачка одягла сірі обтягуючі штани з рельєфними смугами і ще більш тісний топ, прозора половина якого вигідно підкреслила її бюст. На поясі у Світлани красувався широкий ремінь з золотистою буквою "В". Образ доповнила напівпрозора чорна накидка з білими крапками-сузір'ями.

"Шикарна 😍."; "Чарівна як завжди❤️❤️❤️"; "Богиня"; "Красоточка звичайно 💋🍓! Пояс супер!", - відгукнувся натовп у коментарях.

Нагадаємо, що Лобода змусила плакати, показавши кадри з особистого життя: "Тато Тільди оцінить".

Як повідомляла Politeka, Лобода одним показала фото, на кого насправді схожі її дочки: "Які милі та позитивні".