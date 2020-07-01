Відома співачка Світлана Лобода захопила жарким видом в чорному костюмі без білизни

В цей раз знаменитість захопила чином у лаконічних чорних брюках, такого ж кольору піджаку, а також топі, під яким не було білизни.

Свої очі Світлана звично приховала за сонцезахисними окулярами, а біляві локони зав'язала в невеликий пучок. Фанати були захоплені настільки спекотним чином Лободи.

«Краса тіла може привабити справжніх шанувальників, але для того, щоб утримати їх потрібно краса душі 😉», - написала співачка.

Фанати не були байдужі:

«Я сьогодні була на спорті 🚴‍♂️🏋️‍♀️», «Як Ви поживаєте, Світлана Сергіївна?🙃», «А у вас вона дуже чиста 💔♥️ це відчувається 😇», «Душевна красуня😉💘🌼», «Сос*і видно 😂», «Ло-мислитель 🔥», «Ух яка жінка♥️🌟♥️🌟🌷», «Красою тіла залучити, а довжелезними стрункими ногами обхопити і утримати💥», «Красоотка🔥😘», «Eeeeeee yes✅👍🔥».

До цього Світлана поділилася яскравим кадром, на якому позувала в блестяжем образі і яскравому макіяжем на обличчі. Співачка з акуратною укладанням і стильним сукнею з безлічі блискіток виглядала вельми витончено, що відразу ж відзначили шанувальники артистки в соціальній мережі Instagram під новим постом.

Розкривши шкіряну куртку, співачка блиснула нарядом з блискітками, але головною родзинкою її образу стала зачіска. Як зазначила Світлана, вона після початку кар'єри вже рідко стала крутити світлі локони, але іноді все ж робить це. На цей раз вона вирішила також захопити улюбленим чином, деяким фанатам навіть здалося, що Світлана позувала без ліфчика під красивим платтям.

«на Початку кар'єри я носила кучері. Іноді не лінуюся - кручусь 😂 мені йдуть?», - написала співачка під новим постом.

Ось що відповіли фанати:

«Кучерява Дівчинка Lo смалить❤️», «Дуже! 👍», «Як Ваш муд?🙃», «Дуже❤️Інша з кучерями🔥», «Вам йде все🤤❤️», «кучерявий Светик - любооовь❤️», «Дуже йдуть🔥🔥🔥❤️❤️ вам все до лиця», «100% йдуть)», «Да 😍💞», «Дуже!😍», «Ааааа💥💥💥💥💥💥», «Красуня», «Шикарна 😍😍», «Незрівнянно!!! Дуже йдуть!», «Все йде)», «Дуже йдуть!».

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