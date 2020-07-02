37-річний російський артист Сергій Лазарєв захопив несподіваною фотографією

Співак, якому свого часу приписували стосунки з українською артисткою Ані Лорак, давно проживає в Москві, похвалився спільним знімком з Владом Топаловим, який був його колегою по дуету Smash. Новий знімок артист опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. (Щоб подивитися – проскролльте вниз сторінки)

На селфи друзі зображені з задоволеними посмішками.

"Роднуля", — супроводив пост зворушливим коментарем Лазарєв.

Він також додав, що їх дружба пронесена через роки та відстані". Шанувальники оцінили такий зворушливий жест з боку артиста в бік його давнього колеги. Багато відзначили, що декому варто було б повчитися такої чистої і безкорисливої дружби і щирої взаємоповаги, яке збереглося між колишніми солістами поп-групи Smash.

Також багато відзначили, що далеко не кожен колектив, після того, як розпадається, може похвалитися тим, що його члени дружать через багато років.

«Улюблені Smash😍❤️🔥🔥🔥Які офігенний», "Справжня дружба!", «Ви такі милі😍», «SMASH!! Назавжди 💕», "Всім би таких щирих друзів, як ви, Сергій", «Ви класні хлопці 👍🔥»- пишуть в коментарях.

Smash російський поп-дует, що існував з 2000 по 2006 роки. Солістами колективу були Сергій Лазарєв і Влад Топалов, який зараз одружений на Регіна Тодоренко.

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