Приятно получать такие новости из Европы! «В субботу, 20 июня, состоялся предпоследний выпуск #EurovisionAgain, в рамках которого был показан гранд-финал 2008 года. Все участники остались прежними, однако зрители проголосовали за нового победителя – "Shady Lady" Ани Лорак, передает wiwibloggs, один из самых посещаемых независимых порталов о конкурсе "Евровидение"». 🌟 Поздравляю всю нашу dream team: @fkirkorov, @dimitriskontopoulos, @iliaskokotos, @fokasevagelinos! Thank you all @eurovision fans for your love and support! ❤️