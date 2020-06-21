Скандальная украинская певица Ани Лорак похвасталась перед фанатами, что одержала победу на повторном голосовании на Евровидении 2008 года

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Приятно получать такие новости из Европы! «В субботу, 20 июня, состоялся предпоследний выпуск #EurovisionAgain, в рамках которого был показан гранд-финал 2008 года. Все участники остались прежними, однако зрители проголосовали за нового победителя – "Shady Lady" Ани Лорак…», - говорится в сообщении.

Уточним, что после этого Лорак поблагодарила всю свою «dream team». На опубликованных кадрах она исполняет зажигательный танец в окружении мужчин в мини-платье.

«Вау, зажигалочка», «красотка», «Вы еще сомневались, Ани? Бомба», «мой любимый перфоманс на Евровидении», «Умничка!», - пишут они.

Обратим внимание, что тогда наставником украинской звезды был скандальный российский исполнитель Филипп Киркоров. А лайк под снимком поставил даже Сергей Лазарев.

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Как известно, Каролина долгое время была на карантине, отменила все встречи и проекты. После его ослабления звезда принялась наверстывать упущенное - провела несколько встреч с друзьями, устроила пышный праздник дочери и многое другое. В этот раз певица засветилась на вечеринке в необычном виде.

Так, на фан-аккаунте певицы появились фото и видео, сделанные на отдыхе звезды с Филиппом Киркоровым, коллегами и другими звездами. При этом многих фанатов крайне озадачил вид знаменитости, совсем непохожий на то, что они видели ранее.

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