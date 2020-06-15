Популярный российский певец Сергей Лазарев поделился трогательным фото со своим сыном

На своей странице в Инстаграм он опубликовал селфи, сделанное накануне, передает Politeka.net. На фото растроганный и слегка обгоревший на солнце Лазарев обнимает своего 6-летнего сына Никиту. Мальчик ощутимо подрос за карантин, поэтому с удовольствием позирует на камеру.

Как известно, у Лазарева есть еще дочка Анна. Обоих детей певец воспитывает один. За 40 минут пост артиста собрал почти 50 тысяч лайков. В комментариях ему оставили массу комплиментов.

«Совсем уже большой стал, как же быстро растут детки», «Папа и сын разбивают сердца девушкам всех возрастов», «Маленькое и большое счастье», «Какие солнышки, не могу. Безумно соскучились по вам», «Так похож на Гагарину», «Какие милые. Солнышки. Счастья вашей семье», - пишут пользователи сети.

Добавим, что недавно Сергей Лазарев поделился семейным фото, которое было сделано во время Нового года. На снимке он сидит в обнимку со своими детками.

Как известно, Лазарев одно время встречался с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Кроме этого, певцу приписывали роман с Полиной Гагариной и Ани Лорак. Сам артист старается скрывать свою личную жизнь от посторонних глаз.

Напомним, что известный продюсер нечаянно разболтала правду о "романе" Лорак и Лазарева: "Они очень...".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак и Лазарев перестали скрываться, кадры свиданий уже в сети: "Светится от любви".

Также Politeka писала, что Лорак трогательно прижалась к своему «любовнику», фото облетело сеть: «Срочно свадьба».