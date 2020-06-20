Известный российский певец Сергей Лазарев показал, как справляется с жарой в своей спальне
Исполнитель поделился пикантным фото на своей странице в Instagram, передает Politeka.net.
На опубликованном снимке полуобнаженная звезда развалилась на кровати, изнывая от жары. Артист положил голову на руку и устало смотрит в камеру. Судя по волосам, перед съемкой он только вышел из душа.
Сергей Лазарев разделся до пояса, чтобы хоть как-то выдержать дневной зной. У самой границы кадра можно заметить не то штаны, не то полотенце, которым певец прикрыл ягодицы.
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Пользователи социальной сети прокомментировали внешний вид знаменитости под постом, даже певица Ани Лорак не сдержалась и "лайкнула" фото:
"Подобие греческой фотографии)))) 😁🔥"; "Тут уже не жара! Тут извержение вулкана🔥🔥"; "Не останавливайтесь 🙈🔥😍😍"; "Спасибо,теперь вообще огонь🔥"; "Незаконно шедевральное фото 😁"; "Какой красивый мальчик"; "Вот жара же! А Вы, Сергей до кипения доводите..."; "Это просто кайф🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️".
Как известно, Лазарев одно время встречался с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Кроме этого, певцу приписывали роман с Полиной Гагариной и Ани Лорак. Сам артист старается скрывать свою личную жизнь от посторонних глаз.
Напомним, что известный продюсер нечаянно разболтала правду о "романе" Лорак и Лазарева: "Они очень...".
Как сообщала Politeka, Ани Лорак и Лазарев перестали скрываться, кадры свиданий уже в сети: "Светится от любви".
Также Politeka писала, что Лорак трогательно прижалась к своему «любовнику», фото облетело сеть: «Срочно свадьба».