Російський комік Гарік Харламов, який нещодавно повідомив про розлучення зі своєю дружиною, актрисою Христиною Асмус, розставив всі крапки в їх відносинах

У себе в Instagram він вирішив відповісти на статті в ЗМІ, в яких нібито його знайомі розповідали про причини розлучення, передає Politeka.net. Харламов заявив, що в пресі розповсюджується брехлива інформація про їх сім'ю.

«Ось наприклад невідомі мені прізвища несуть чергову нісенітницю... У мене ніколи не було продюсера Олесі Сазикіної і ніякої Наталії Субботіної я не знаю», - заявив Харламов.

За його словами, він готовий випередити всіх наступних «знайомих» і зізнатися в реальних причинах розлучення.

«Я дуже важка людина з поганим характером, завжди злий, жадібний, самозакоханий, бездушний, агресивний алкаш», - заявив Харламов, перерахувавши ще безліч гидот про себе.

Серед іншого, Харламов назвав себе наркоманом, тираном і расистом.

За кілька годин пост Харламова зібрав майже 60 тисяч лайків. У коментарях його шанувальники і друзі стали жартувати і підтримувати артиста.

«Гарік! З будь-якого становища є вихід! Виходь за мене!», «Гарік, не реагуй, пішли ти їх всіх на...Ти напрацював такий образ, що репутація не постраждає», «ти синяк знатний, це знають всі, Харл, досить себе вигороджувати», «Да не відмазуйся, ми розуміємо що ти просто хочеш прийти на Давай Одружимося», «А я думав все через роман з Гузеєвою», «Гарік, досить бухати і грати!», - пишуть люди.

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