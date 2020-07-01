Знайомі Христини Асмус і Гаріка Харламова розкрили причини їх розставання

Несподівана заява про розлучення зоряної пари застала зненацька їх шанувальників. Фанати почали гадати, чи пов'язано розставання зірок зі зрадами або ситуацією з фільмом «Текст». Друзі пари в коментарях російським ЗМІ розповіли, що могло стати реальною причиною розлучення.

Так, за словами промоутера Наталії Субботіної, Харламов дуже складна і непередбачувана людина. До того ж, останнім часом у нього були проблеми з алкоголем. Жінка нагадала, що Асмус почала зустрічатися з коміком, коли він був на піку слави. Пізніше її очі на багато що відкрилися.

«Я дивувалася, що вони прожили разом так довго, вісім років. Можу привітати Христину, що вона нарешті вирішила піти від Харламова», - додала промоутер.

Ще одна знайома Харламова, продюсер Олеся Сазикіна зазначила, що зі зрадами розлучення точно не пов'язане. Вона розповіла, що Харламов завжди був вибірковим по відношенню до жінок. Довгий час він зустрічався зі співачкою Світланою Светіковою.

«Після розставання з нею Гарік почав фліртувати з Ольгою Серябкіною з групи Серебро», - поділилася подробицями з особистого життя коміка жінка.

Відзначимо, що самі Гарік і Христина причини розлучення не розкривають.

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