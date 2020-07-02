Нічого не соромиться

Популярна російська актриса Христина Асмус вирішила похвалитися розвагами після того, як повідомила про розлучення з шоуменом Гаріком Харламовим

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Проголосувала 🤨 Треба б закусити», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Асмус позує в плаття жовтого кольору і з морозивом в руках. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Начебто жінка, а виглядає, як дитина фігура дитяча», «Блін як лялечка, не законно бути на стільки красивою», «Класна», «закусіть смачним», «плаття вогонь», «Іноді краще лизати мороженку, ніж говорити», «до Речі тобі йде морозиво!», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, 32-річна російська актриса Христини Асмус показала, чим займається після публічного оголошення про розлучення з 39-річним коміком Гаріком Харламовим.

В новому пості у своєму мікроблозі в Instagram артистка продовжує погорювати й без того гарячу тему.

«Так, скоро розлучена, треба б у форму привести себе 😂🏃🏼‍♀️👟», - написала вона й опублікувала своє фото в спортивному одязі.

Користувачі мережі підхопили жарт артистки.

Нагадаємо, Асмус поставила жирну крапку в скандалі про розлучення з Харламовим.

А ще Politeka писала, що скандальна Асмус після заяви про розлучення заговорила про тест на батьківство.

Також Politeka повідомляла, що розлучення Асмус і Харламова, стало відомо про грандіозну брехню.