Популярна актриса Христина Асмус, яка нещодавно оголосила про розлучення з коміком Гаріком Харламовим, здивувала фотографією молодого хлопця

Свіже фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Асмус застосувала фільтр, який перетворив її в хлопця. На фото зберігся її колір очей, а от волосся стало темними. Крім цього, на обличчі дівчини з'явилася борода і вуса.

«Я знаю, що цей грішний світ не досконалий, але я готовий пробачити його недосконалість заради твоєї посмішки. Дівчата, ви прекрасні і особливі! Антон цілує кожну з вас!», - жартома підписала знімок зірка.

За півгодини пост Христини зібрав понад 15 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«Як розлучення змінює людей, однако», «Який грайливий Антон вийшов», «Милий», «На турка схожі», «Так значить все-таки якийсь Антон», «Ну так собі хлопець вийшов», «гарячий хлопець з феєричною зачіскою. А я з цим фільтром нагадую спекотного італійського мачо», «Який прекрасний Антон. Але у вашому випадку це скоріше Крістіан», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Христина Асмус позувала у світлій сукні з великим декольте. Під наряд артистка не стала надягати білизну. Вона знімала на телефон і посміхалася на камеру, демонструючи яскравий макіяж.

Нагадаємо, що скандальна Асмус після заяви про розлучення заговорила про тест на батьківство: «Було очевидно, що…».

Як повідомляла Politeka, Асмус розважається з коханим чоловіком після заяви про розлучення з Харламовим: кадри утіх.

Також Politeka писала, що скандальна Асмус показала, чим займається після заяви про розлучення.