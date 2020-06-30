Христина Асмус вирішила скрасити шлюборозлучний процес з Гаріком Харламовим, провівши час із коханим чоловіком

Спільні розваги вона показала в соцмережі, а також розповіла про підготовку до візиту бажаного гостя, передає Politeka.net.

«Зараз до нас у гості приїде мій тато. Вирішила наготувати всякого, та побільше», — розповіла зірка.

До приходу батька актриса грунтовно підготувалася: сходила в супермаркет за продуктами і приготувала безліч страв до столу.

Після трапези Христина вирішила навчити тата кататися на електросамокаті. Це стало справжньою забавкою. Асмус поділилася кадрами, на яких зображений їде на самокаті її батько. За кадром чути сміх зірки.

Нагадаємо, після восьми років спільного життя Гарік Харламов і Христина Асмус заявили про розлучення. При цьому вони підкреслили, що рішення прийняли давно і не вплинув скандал з фільмом «Текст», ні карантин.

До речі, не всі вірять у те, що подружжя розходяться. Ходять чутки, що це всього лиш розіграш. Ці здогади підігріли слова ведучого популярного YouTube-шоу Сomment out Володимира Марконі, який заявив, що пара просто взяла участь у проекті.

На що він відразу ж отримав жорстку відповідь від Харламова. «Спекуляції на нашому розлучення тривають, тому я змушений ще раз прокоментувати. Ми не брали участь з Христиною ні в якому шоу, і наш розлучення не є піаром або хайпи», — зазначив Гарік.

Нагадаємо, Асмус поставила жирну крапку в скандалі про розлучення з Харламовим.

А ще Politeka писала, що скандальна Асмус після заяви про розлучення заговорила про тест на батьківство.

Також Politeka повідомляла, що розлучення Асмус і Харламова, стало відомо про грандіозну брехні.