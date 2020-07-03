Оля Полякова, Настя Каменських, Світлана Лобода та інші зірки показали, як люблять розважатися в море

На першому фото позує Оля Полякова. Красуня була в білому мініатюрному купальнику стояла на носі яхти, спокусливо вигнувшись для фото. Зірка підняла голову, а очі прикрила очками від жаркого одеського сонця. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому кадрі вже показувала себе Світлана Лобода. Красуня влаштувала гарячі танці на яхті з дівчатам з підтанцьовки. Зірка показувала своє тіло в чорному купальнику, не соромлячись демонструвати ідеальні вигини.

Трійку замикає Настя Каменських. Красуня сиділа в толстовці, а ноги обмотала рушником. Зірка розташувалася на яхті, а на тлі можна побачити і інші плавальні засоби.

На четвертому місці Анжеліка Ревва. На фото красуня показує себе в закритому купальнику і сорочці, яку спустила з плечей. Образ Анжеліка доповнила стильними окулярами. Красуня лежала на подушках на яхті, поки її волосся пестив вітер. Зірка спокусливо вигнулась, демонструючи ідеальні ніжки і трохи засвітивши рум'яні "булочки" на камеру.

Заключає топ Анна Семенович. Красуня на яхті була в коротенькій напівпрозорій сукні з візерунками. Образ зірка доповнила очками, а підняла руки вгору, позуючи для кадру.

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