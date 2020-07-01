Популярная украинская исполнительница Оля Полякова трогательно поздравила супруга с днем рождения

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Это фото так отражает тебя, по виду свирепый , но добрый внутри) сильный но мягкий, твёрдый решительный, но уступчивый, когда дело касается твоих девочек! Как все эти качества уживаются в тебе так гармонично, что жить с тобой одно удовольствие?) Нам тепло и безопасно, мы окружены заботой и вниманием, любовью и комплиментами!», - говорится в сообщении.

Полякова также пожелала мужу заниматься своим хобби, а семья его в этом будет поддерживать.

«И если девочки выбирают мужей, похожих на отца, то им несказанно повезет, хотя таких ведь больше нет))) будь главное здоров и полон сил! Скачи на своих конях, играй в теннис, занимайся любимым делом, плавай в заливе и люби нас! А мы рядом!❤️ с днём рождения!» - подчеркивается в тексте сообщения.

Как сообщалось ранее, украинская певица Оля Полякова показала, как сильно изменилась

На кадрах Оля позирует в майке, снимая себя по грудь. Образ Полякова дополнила различными украшениями, которые были на шее. Звезда показывала себя и новую прическу - белый ирокез. Сказать, что певица удивила, ничего не сказать, ведь смелая прическа подорвала сеть.

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