Оля Полякова, Настя Каменских, Светлана Лобода и другие звезды показали, как любят развлекаться в море

На первом фото позирует Оля Полякова. Красотка была в белом миниатюрном купальнике и стояла на носу яхты, соблазнительно выгнувшись для фото. Звезда подняла голову, а глаза прикрыла очками от жаркого одесского солнца. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором кадре уже показывала себя Светлана Лобода. Красотка устроила горячие танцы на яхте с девушкам из подтанцовки. Звезда показывала свое тело в черном купальнике, не стесняясь демонстрировать идеальные изгибы.

Тройку замыкает Настя Каменских. Красотка сидела в толстовке, а ноги обмотала полотенцем. Звезда расположилась на яхте, а на фоне можно увидеть и другие плавательные средства.

На четвертом месте Анжелика Ревва. На фото красотка показывает себя в закрытом купальнике и рубашке, которую спустила с плеч. Образ Анжелика дополнила стильными очками. Красотка лежала на подушках на яхте, пока ее волосы ласкал ветер. Звезда соблазнительно выгнулась, демонстрируя идеальные ножки и чуть-чуть засветив румяные "булочки" на камеру.

Заключает топ Анна Семенович. Красотка на яхте была в коротеньком полупрозрачном платье с узорами. Образ звезда дополнила очками, а руки подняла вверх, позируя для кадра.

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