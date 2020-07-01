Популярная украинская исполнительница Оля Полякова похвасталась роскошной фигурой на фоне незнакомца
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Привет, мои! 😍 Хочу немного поделиться эмоциями о ходе моего марафона cтройности спустя 1,5 недели. Честно, я в восторге от целеустремлённости участниц! Видя, что процесс идет - все больше вдохновляюсь!» - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Полякова позирует в тесном боди, а рядом с ней красуется таинственный незнакомец. На плече у исполнительницы виднеется муляж в виде штанги с блином.
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«Боже, скоро за ветром бегать будешь», «Ходячая красота», «Мужу нужно смотреть в оба!», «Вау, какая красота», «Полякова просто. Не фигурирует. ))) Как всегда на приколе )», «Оля, ну ты сек*-бомба», - пишут они.
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«Это фото так отражает тебя, по виду свирепый , но добрый внутри) сильный но мягкий, твёрдый решительный, но уступчивый, когда дело касается твоих девочек! Как все эти качества уживаются в тебе так гармонично, что жить с тобой одно удовольствие?) Нам тепло и безопасно, мы окружены заботой и вниманием, любовью и комплиментами!», - говорится в сообщении.
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