Известная украинская певица Оля Полякова показала, как сильно изменилась

На кадрах Оля позирует в майке, снимая себя по грудью Образ Полякова дополнила различными украшениями, которые были на шее. Звезда показывала себя и новую прическу - белый ирокез. Сказать, что певица удивила, ничего не сказать, ведь смелая прическа подорвала сеть. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на станичку знаменитости.

"Ну что, я говорила, что я в душе роковуха? Вот так теперь", - сказала Оля.

"Как вам новая я?", - написала Полякова под роликом.

Фанаты посмотрели видео более 100 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Жесть", "Зачем", "На меня похожа", "Эмм... Это точно Ольга Юрьевна Полякова? Королева ночи", "Это хвост", "О, Боги, даже не знаю", "Оля, Да ну...", "А, панк", "Новый кокошник?", "Это правда?", "Очень круто", "Нет, зачем, но вам идет очень", "Элвис", "Ничего себя", "На курицу похожа", "Я вам скажу честно, у вас очень крутая музыка и песни, но стрижка не очень", "Только не говорите что это реально стрижка, скажите что это парик ...".

Ранее мы сообщали, что 36-летняя украинская певица Оля Полякова огорошила признанием, как подверглась жестокому нападению еще в юном возрасте.

Об этом певица рассказала на YouTube-шоу Маши Ефросининой "Экзамен". В 17 лет Полякову избили по просьбе бывшего парня и устроили пожар в ее квартире. По словам артистки, бойфренд периодически подымал на нее руку, а когда она его бросила, и вовсе взбесился.

Напомним, Полякова огорошила признаниям о том, как над ней издевался любимый

А еще Politeka писала, что Полякова удивила помолодевшим видом и засветила свои прелести в глубоком декольте

Также Politeka сообщала, что Полякова не сдержалась и выдала Потапу секрет старшей дочери



