6-річна Ліза, дочка співачки Алли Пугачової і гумориста Максима Галкіна, зірвала оплески своїм фото в соцмережі

Як передає Politeka.net, кадр опублікований на одній з фан-сторінок дівчинки в Instagram. Ліза забралася в біле плетене крісло зі смартфоном в руці. На дівчинці були футболочка з намальованими олівцями, легка курточка з квітковим принтом й світлі джинси.

Дочка відомої зіркової парочки уважно подивилася в камеру - цими величезними очима неможливо не розчулитися.

Користувачі прийшли в захват від фото, відзначаючи, як по-дорослому виглядає Ліза і який у неї чудовий погляд.

"Ну, до чого ж гарна Лізочка! Такі виразні очі! І розумна до того ж не за віком! 😍"; "Дуже добрий чоловічок росте❤️"; "Всі женихи Ліза твої будуть , розумниця і красуня нереальна.🤗🌼🌼🌼"; "такий глибокий погляд,яка ж у неї душа!🌹"; "Лялечка. Вже така доросла"; "Красота росте..."; "Серцеїдка!!!🔥😍"; "Королева😍, а не дівчинка!"; "Країна давно чекала такої красуні!", - пишуть в коментарях.

Раніше ми повідомляли, мережу облетіли кадри, як Пугачова грала з маленькою дочкою в ресторан. Ліза при цьому була "офіціанткою". Вона принесла на підносі іграшкову їжу, поставила її перед матір'ю, голосно озвучивши: «Круасан з тостом». Після цього вклонилася і урочисто заявила: «Приємного апетиту».

«Господарочка», «Нічого собі ти маму годуєш! Хочеш, щоб вона поправилася?», «Ліза, розумничка, золота дівчинка», «Яка ж доросла лялька», «Ну просто краса!», - відреагували шанувальники зоряного сімейства.

Нагадаємо, що Ліза Галкіна вразила висловлюванням про брата: "Така...".

Як повідомляла Politeka, Ліза Галкіна вразила витівкою в авто, відео підірвало мережа: «Боже, яка краса».