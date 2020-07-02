6-летняя Лиза, дочка певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина, сорвала аплодисменты своим фото в соцсети

Как передает Politeka.net, кадр опубликован на одной из фан-страниц девочки в Инстаграм. Лиза забралась в белое плетеное кресло со смартфоном в руке. На малышке были футболочка с нарисованными карандашами, легкая курточка с цветочным принтом и светлые джинсы.

Дочь известной звездной парочки внимательно посмотрела в камеру - этими огромными глазами невозможно не умилиться.

Пользователи пришли в восторг от фото, отмечая, как по-взрослому выглядит Лиза и какой у нее замечательный взгляд.

"Ну, до чего же красивая Лизочка! Такие выразительные глаза! И умна к тому же не по возрасту! 😍"; "Очень добрый человечек растет❤️"; "Все женихи Лиза твои будут , умница и красавица нереальная.🤗🌼🌼🌼"; "такой глубокий взгляд,какая же у неё душа!🌹"; "Куколка. Уже такая взрослая"; "Красотище растет..."; "Сердцеедка!!!🔥😍"; "Королевна😍, а не девочка!"; "Страна давно ждала такой красотки!", - пишут в комментариях.

Ранее мы сообщали, сеть облетели кадры, как Пугачева играла с маленькой дочкой в ресторан. Лиза при этом была "официанткой". Она принесла на подносе игрушечную еду, поставила ее перед матерью, громко озвучив: «Круассан с тостом». После этого поклонилась и торжественно заявила: «Приятного аппетита».

«Хозяюшка», «Ничего себе ты маму кормишь! Хочешь, чтобы она поправилась?», «Лиза, умничка, золотая девочка», «Какая же взрослая кукла», «Ну просто прелесть!», - отреагировали поклонники звездного семейства.

Напомним, что Лиза Галкина поразила высказыванием о брате: "Такая...".

Как сообщала Politeka, Лиза Галкина поразила выходкой в авто, видео взорвало сеть: «Боже, какая прелесть».