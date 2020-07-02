Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецької Кардаш'ян, показала незвичайний вигляд у цікавому вбранні

На фото красуня показує себе у чорному купальнику, який мав дивну форму: відкритий живіт і частково зверху грудей. Гюль стояла на тлі море і показувала свій загар і ніжки. Волосся Бахарі залишила розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери, поки стояла на яхті. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі, але так і хочеться написати: "Максимальне задоволення".

Раніше ми повідомляли, що відома модель Гюль Бахарі показала сміливий образ, підігрів інтерес до своєї персони.

На фото Бахарі позує в сукні з величезним декольте, яке було у вигляді прозорої сіточки. Красуня не соромилася, демонструючи свої пишні форми у всій красі. Гюль сиділа за столиком в якомусь закладі, витягнувши ноги вперед, а волосся залишила розпущеним.

Повідомлялося, що модель Гюль Бахарі показала значні форми в прозорому боді.

Так, модель позує сидячи в прозорому боді, демонструючи неймовірні обсяги. При цьому пікантне місце дівчина вирішила прикрити ногою. Доповнював образ гарний макіяж і ледь помітний кулон на шиї. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

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