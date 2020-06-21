Это просто бомба

Известная модель Гюль Бахари, которую окрестили в сети турецкой Кардашьян из-за ее внушительных форм, обескуражила дерзким фото в честь Дня отцов

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в вызывающем наряде. Девушка с ногами забралась на диван, подняв и расставив руки - чтобы ничто не мешало поклонникам любоваться ее пышной красотой.

Гюль натянула белую футболку и поверх нее клетчатый мини-сарафан - наряд такой крохотный, что трещит по швам. Красотка томно посмотрела в камеру - и попала прямо в цель - сотни пользователей поставили "лайки" за считанные минуты, а также оставили кучу комплиментов в комментариях.

"Поздравляю всех папочек с Днем отцов! 👼🏼", - подписала фото Бахари.

"Красивая ❤️❤️❤️"

"Бомба 💣 🤔"

"Так мило 💞"

"Спасибо, элегантная женщина"

Ранее мы сообщали, Гюль восхитила фото в обтягивающем платье, которое едва прикрыло ее завидный бюст. Девушке пришлось поддерживать "подружек" руками, дабы не растерять.

Бахари собрала волосы в хвост и встала впереди кровати, где можно заметить большого плюшевого медведя.

"Сахар и специи. И все хорошее, из этого сделаны маленькие девочки", - написала красотка.

"Просто увлекательная", "Какая красивая женщина", "Абсолютно красивая леди", "Совершенство", "Вы горячая", "Безумная красотка", "Слаще сахара", - отреагировали в сети.

Кроме того, мы писали, что Гюль продемонстрировала шикарную фигуру в платье с разрезами в самых пикантных местах. Модель повернулась к камере спиной, кинув дерзкий взгляд через плечо.

Напомним, что турецкая Кардашьян в бездонном декольте показала, где ее сердце: "Размер что надо".

Как сообщала Politeka, турецкая Кардашьян показала розовый пушок на пикантных местах: "Леди-роза".

Также Politeka писала, что турецкая Кардашьян прогулялась по улице, забыв о нижнем белье: "Ооо, да!".