Известная модель Гюль Бахари, которую часто называют турецкой Кардашьян, появилась в весьма откровенном образе

Как передает Politeka.net, свежее фото красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Модель выбрала оригинальное платье бежевого цвета, которое практически сливалось с цветом ее кожи. На спине у Гюль красовался большой вырез. Также были вырезы в районе аппетитных бедер модели.

За несколько часов ее пост собрал более 6 тысяч лайков. В комментариях красотке оставили массу комплиментов.

«Брось, это очень жарко», «Я люблю тебя от всего моего существа, с чувством, полным любви и привязанности!», «Я люблю тебя больше, чем ты думаешь», «Отличное платье Красивое», «Я хочу твое тело», «Милая леди», «Сумасшедшая», «Эта женщина не перестает меня удивлять», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Гюль Бахари поделилась фото, на котором предстала в короткой юбке, которая почти ничего не прикрыла. Девушка ярко накрасилась и сделала стильную укладку. Бахари сидела на диване, демонстрируя свои стройные ножки.

Кроме этого, недавно горячая красотка опубликовала фото, на котором предстала в соблазнительном черном платье с разрезом до бедер. Глубокое декольте сделало акцент на груди модели.

Напомним, что турецкая Кардашьян в бездонном декольте показала, где ее сердце: "Размер что надо".

Как сообщала Politeka, турецкая Кардашьян показала розовый пушок на пикантных местах: "Леди-роза".

Также Politeka писала, что турецкая Кардашьян прогулялась по улице, забыв о нижнем белье: "Ооо, да!".