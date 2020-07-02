34-річна російська телеведуча і співачка Ольга Бузова порадувала публіку соковитим кадром з двома красунями

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в зеленій майці і блакитних джинсах (або шортиках, розгледіти точніше неможливо).

Усміхнена Бузова тримала на руках двох своїх улюблениць: собачок породи йоркширський тер'єр і шпіц. Судячи з бантиків і стразів на вушках, обидві дівчинки.

"Сьогодні весь світ відзначає Міжнародний день собак🐶 Я не можу уявити своє життя без моїх улюблених хвостиків і мокрих носів 😍😍😍 «Відданіше собаки немає істоти». Всіх моїх, у кого є улюбленці, зі святом 😘🐶🐶 @evachelsi__ гудзички мої улюблені ❤️", - підписала це миле фото Бузова.

Користувачі кинулися обговорювати песиків, а також зовнішність знаменитості:

"Челсі така булка🤣🥰"

"Що з обличчям?"

"Я пам'ятаю цю пісню "Лагідніше собаки, веселіше собаки немає істоти" 💖 Зі святом всіх собачників 🔥👍"

"у шпіца щоки офігенні)))))"

"Чому у неї на цьому фото обличчя широке???? Майстер фотошопу?"

"Рівень мімішності цього фото зашкалює 😍"

"Булочки 😍❤️"

Раніше ми повідомляли, млосна Ольга розбурхала чарівним фото. Дівчина сиділа в плетеному кріслі, прикрившись величезним букетом. Склалося враження, що красуня позбулася одягу заради цього смачного знімка. Крізь квіти видніється спокусливий силует, за який чіпляється погляд.

"як цукерку дали)))", "Давид задаровує Ольгу букетами. Не один раз по 3 букета на тижні дарував. Молодець, знає як вона радіє їм...", "Така ж красива, як ці квіти прям не розрізнити 😍", "Обожнюю тебе", "Милашка❤️", "Прям як гола, і сукня з квітів", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, що епатажна Бузова прикрасила бюст камінням і посвітила принадами у всіх на очах: «Кайф».

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