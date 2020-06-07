Российская певица и телеведущая Ольга Бузова, которая прославилась благодаря участию в шоу «Дом-2», примеряла образ арабской принцессы

Как передает Politeka.net, серию фотографий со съемок звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм. Красотка поделилась архивными фото с премии МузТВ, на которую она пришла в весьма необычном образе. Девушка привлекла к своему шоу аниматоров, которые переоделись в костюмы и сопровождали ее на красной дорожке. Но и этого звезде показалось мало, поэтому она притащила на шоу двух верблюдов.

Наряд Бузовой был не менее экстравагантным. Красотка надела топ, украшенный камнями, засветив грудь в глубоком декольте и плоский животик. Руки и ноги артистки были спрятаны под тонкой тканью. У всех на глазах Бузова изображала роль принцессы и гордилась своим необычным появлением на мероприятии.

«Коротко о том, что я делала в этот день ровно год назад. Помните?», - подписала звезда фото.

За час пост Бузовой собрал более 140 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Ага, забудешь такое», «Самая красивая была на премии», «Оля огонь», «Самая лучшая», «Кайф!», «Королева», «Красотка», «С длинными волосами намного красивее», «Принцесса», - пишут пользователи сети.

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