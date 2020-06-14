Эпатажная телеведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова решила поэкспериментировать со своей внешностью
Так, на своей странице в Инстаграм поющая телеведущая показала фото, на котором предстала перед поклонниками с зелеными волосами, передает Politeka.net.
По всей видимости, знаменитость решила воспользоваться специальным приложением, которое позволяет примерить на себя тот или иной образ.
«Чем больше экспериментирую , тем больше хочется ещё 🤪🧝🏼♀️💚 Я вообще очень люблю всё новое и яркое, поэтому тренды 2020 по мне 🔥🔥🔥 Я думаю может вообще запустить челлендж для моих девочек на самые креативные и яркие образы летние ? Что думаете принцессы мои? Будем вместе клеить стразы , тонировать волосы в яркие цвета, делать яркий маникюр и подбирать безбашенные луки 🤟🏻💚», - написала она.
Располневшая Кухар из "Танців з зірками" огорошила внешностью на сцене: кадры метаморфоз
Кароль без белья распахнула рубашку и похвасталась идеальным видом: "Все для Дана..."
Фигуристая подруга Русской Кардашьян открыла свои сочные места: Квитко есть чему поучиться
Украинцам неожиданно повысили пенсии, решение Кабмина: кому ждать новых денег с 1 июля
Кардинальное преображение Бузовой оценили не все. Одни оказались в восторге, другие- раскритиковали эксперименты со внешностью.
«Тебе очень идёт этот цвет», «Полегче детка», «Со*ка», «Вот это я понимаю контент)🌟🌟», «Вау!!! 🙀 Оля, ты шикарна!!! 😍🔥 Слов нет!!! Тебе очень идёт! ✌🏻», «Какой ужасный цвет»- пишут в сети.
Ранее мы сообщали, Бузова обескуражила образом "восточной принцессы". Певица надела топ, украшенный камнями, засветив грудь в глубоком декольте и плоский животик. Руки и ноги артистки были спрятаны под тонкой тканью. У всех на глазах Бузова изображала роль принцессы и гордилась своим необычным появлением на мероприятии.
Напомним, Бузова показала себя без косметики и в домашней одежде без белья
А еще Politeka сообщала, что бесстыжая Бузова в костюме школьницы задрала платье, заставив всех краснеть
Также Politeka писала, что Бузова опубликовала кадры 16-летней давности, звезду совсем не узнать