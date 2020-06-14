Эпатажная телеведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова решила поэкспериментировать со своей внешностью

Так, на своей странице в Инстаграм поющая телеведущая показала фото, на котором предстала перед поклонниками с зелеными волосами, передает Politeka.net.

По всей видимости, знаменитость решила воспользоваться специальным приложением, которое позволяет примерить на себя тот или иной образ.

«Чем больше экспериментирую , тем больше хочется ещё 🤪🧝🏼‍♀️💚 Я вообще очень люблю всё новое и яркое, поэтому тренды 2020 по мне 🔥🔥🔥 Я думаю может вообще запустить челлендж для моих девочек на самые креативные и яркие образы летние ? Что думаете принцессы мои? Будем вместе клеить стразы , тонировать волосы в яркие цвета, делать яркий маникюр и подбирать безбашенные луки 🤟🏻💚», - написала она.

Кардинальное преображение Бузовой оценили не все. Одни оказались в восторге, другие- раскритиковали эксперименты со внешностью.

«Тебе очень идёт этот цвет», «Полегче детка», «Со*ка», «Вот это я понимаю контент)🌟🌟», «Вау!!! 🙀 Оля, ты шикарна!!! 😍🔥 Слов нет!!! Тебе очень идёт! ✌🏻», «Какой ужасный цвет»- пишут в сети.

Ранее мы сообщали, Бузова обескуражила образом "восточной принцессы". Певица надела топ, украшенный камнями, засветив грудь в глубоком декольте и плоский животик. Руки и ноги артистки были спрятаны под тонкой тканью. У всех на глазах Бузова изображала роль принцессы и гордилась своим необычным появлением на мероприятии.

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