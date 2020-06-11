Российская певица и телеведущая Ольга Бузова практически всегда выглядит на все 100%

На одном из новых фото звезда предстала в соблазнительном виде, пишет Politeka.net. Красотка покорила внешностью в мини-платье, которое едва прикрывало ее самые пикантные места.

Глубокое декольте слегка открывало виды на груди звезды. Различные украшения завершали образ.

К тому же красотка надела черные длинные сапожки, подчеркнувшие ее стройные ножки.

Макияж с акцентом на глаза добавил образу некой дерзости.

"Добрый вечер 😁👀 Я тоже хочу погулять и позагорать 🤗☀️ Но нет времени даже перекусить 😊 работа non-stop 🔥 поэтому насладитесь прекрасной погодой за меня мои хорошие 😘. Ну рассказывайте, как прошел первый день после отмены самоизоляции, что сделали сегодня первым делом ? 👀😻", - написала красотка.

За 14 часов пост собрал более 200 тысяч лайков и много комментариев.

"🔥🔥🔥🔥🔥🔥Огонь", "Такое платье и сапоги 🙈", "Сногсшибательна 🔥🔥🔥🔥", "Цветочек 🌼💛", "Всем гулять! Мы с мужем пошли кушать суши в парке Москвы 🍣😍💃🏻🌿", "Секси😘👍🔥🔥", "Вау 😍какая красота 😱💋", "Шикарная", "Красоточка🔥🔥🔥🔥", "Красотка 💝", "Ты просто пушка🔥🔥", "Красотка 🥰❤️", "Оу оу🔝🔝🔝🔝🔝🔝", "Красоткаа😍😍", "Обожаю тебя", "Оля, ты просто богиня и всё🔥🔥🔥", "День прошел также жарко, как тебе в сапогах", "платье с сапогами идут в разрез", "Секси🤤🔞", "У нас в Казани давно сняли 😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Оля Бузова опубликовала отрывок клипа на песню "Орбит без сахара" в своем Инстаграм. Звезда предстала в белом коротком топе и поясе для чулков.

Напомним, Бузова показала себя без косметики и в домашней одежде без белья

А еще Politeka сообщала, что бесстыжая Бузова в костюме школьницы задрала платье, заставив всех краснеть

Также Politeka писала, что Бузова опубликовала кадры 16-летней давности, звезду совсем не узнать