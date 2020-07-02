Популярна модель Альона Омович, яку називають українською версією Кардашьян, засвітила свої груди у всій красі

Як передає Politeka.net, свіже фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дівчина була одягнена в червону сукню з глибоким вирізом. Під неї вона одягла червоного кольору білизну, яку засвітила на фото. Видно, що фото було зроблено ще до того, як Омович в третій раз збільшила собі груди. При цьому її груди все одно виглядають неймовірно великими.

«Я та моя улюблена їжа. А яка у вас улюблена страва?», - підписала фото модель.

За годину її знімок зібрав понад 12 тисяч лайків. В коментарях красуні залишили масу компліментів.

«Дуже красиво вийшло», «Як я заздрю людям, які люблять сирники і каші», «Очі виразніше :) ну і зараз дуже навіть добре)», «Улюблена страва - це ти», «Реально на Кардашьян тепер походиш», «ви зробили стільки операцій і все одно накладаєте маски на обличчя?))», «Спочатку мигцем подумав, що це Кім Кардашьян, але побачивши сирники все стало на свої місця», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Альона Омович засвітила свої пружні сідниці. Красуня задерла шорти, щоб у всій красі показати свою «п'яту точку». Судячи з усього, Омович вирішила не надягати білизни, ледь не засвітивши найінтимніше.

Нагадаємо, що Омович в чорних мереживах повеселилася прямо на підлозі: "Зажигай, малятко".

Як повідомляла Politeka, Омович похизувалася результатами пластики в мікро купальнику: «Як круто виглядає».

Також Politeka писала, що Омович осідлала залізного коня, влаштувавши жаркі перегони на воді: "Ракета!".