Українська модель Альона Омович, яку називають вітчизняною Кім Кардашьян, похвалилася своїми формами в чорній мереживній білизні

В цей раз ексцентрична модель, що вражає своїми образами в яскравих нарядах, поділилася в соціальній мережі Instagram відразу двома кадрами. При цьому Олена підкреслила, що хоче показати себе і фігуру без фільтрів, повідомляє Politeka.

На двох нових фото Омович позує в стильному чорному мереживній білизні з безліччю тоненькими лямками і спеціальними декоративними елементами на грудей і талії, подчеркнувшими її привабливість.

«Без фільтрів фото більше подобаються?🤔», - написала Альона під постом.

Фанати відразу ж відреагували:

«Запалюй, малятко😍😍», «🔥🔥дуже», «Так краще))», «Така обробка краще», «Дуже велика груди🔥🔥🔥😮😮😮», «Ален ти міняла зовнішність, або від природи така краса?», «Ти нереальна красуня ❤️», «Налаштувалася👍», «Красуня🤗», «Альона ти шикарна! 🔥✨💔», «Шикарна», «Ось така зачіска тобі йде», «Як це красиво❤❤❤ І з фільтрами, і без».

Раніше модель, яка прославилася не звичайної стрункістю при зростанні понад 170 см, в цей раз вирішила показати, як займається доглядом за собою і своєю шкірою, щоб та мала ідеальний золотистий загар. Тим не менш, бажання перетворити себе оцінили не всі користувачі мережі.

Дівчина вирішила розповісти, що вона любить солярій, але головне знати міру. Раз на тиждень вона ходить в горизонтальний солярій з темним кремом на 200 бронзантов.

"Поясню чому солярій мені пішов на користь, а не шкоду. У мене жирна шкіра, схильна до висипань. Будь-які кошти, які мені радили, не давали потрібного ефекту. Я просто блищу як новорічна ялинка і все) а забивати пори матуючої пудри мені якось не хочеться. Солярій ж виявився ідеальним варіантом для мене".

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