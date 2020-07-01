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Українська модель Альона Омович, яку називають українською версією Кім Кардашьян, показала свою фігуру у всій красі

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото в купальнику. Це фото, зроблене вже після того, як модель в третій раз збільшила груди. Нещодавно дівчина зізналася, що перенесла чергову пластичну операцію, серйозно збільшивши розмір грудних імплантів. Результати операції Омович без сорому продемонструвала шанувальникам.

Варто відзначити, що в мініатюрному рожевому купальнику її нові груди виглядають чудово. Шанувальники моделі стали робити їй компліменти, відзначаючи серйозну різницю.

«Нові кольори купальників. Обожнюю. А головне вони так ідеально сідають», - підписала красуня серію фото, на яких можна розгледіти всі її принади.

За 40 хвилин пост моделі зібрав понад 7 тисяч лайків. В коментарях їй написали масу відгуків.

«Ці груди просто нереальні, якщо їх порівнювати з тим що було», «дуже йде! Прям мультик. Розкішно!», «Груди дуже великі на таку крихку статуру», «І скрізь талія звужена», «Не груди, а бідони», «Як круто груди виглядають», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Альона Омович вразила фото у нижній білизні. Красуня засвітила свої нові груди, підкресливши їх чорним мереживом.

Нагадаємо, що Омович ледь не розірвала топік своєю новою груддю: "Тріщить по швах".

Також Politeka писала, що модель Альона Омович осідлала залізного коня, влаштувавши жаркі перегони на воді: "Ракета!".

А ще Politeka повідомляла, що Омович підняла шортики і блиснула упругостями без білизни: "Дух захоплює!".