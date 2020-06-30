Відома модель Олена Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала себе і розповіла про вихідні

На фото Омович позує в червоному закритому купальнику, який у зоні декольте було з мотузочок, тому можна побачити нові груди у всій красі. Олена вирішила залишити волосся розпущеним в цей раз, а сама позувала на водному мотоциклі, сидячи на сидінні. На другому кадрі красуня вже підняла ноги і показувала себе більш віддалено, поклавши одну руку на кермо плавзасобу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Камеру залапала...і тепер здається, ніби ці фото зроблені на телефон. А як пройшли ваші вихідні? 1 або 2?", - написала Омович.

Фанати поставили майже 12 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Ці груди просто вогонь", "Боже, яка класна фотка", "Бомба, ракета", "Навпаки, такі фото набагато красивіше і природніше виглядають. Редагування в очі не кидається, дуже круто", "Яка гарна", "Скажи, будь ласка, хто зробив таку форму губ? Ну дууже подобається!", "Який у вас розмір ноги?" "На цих фото є відчуття, що цю жінку взяли в заручники і вона намагається виразом обличчя повідомити всім, що її потрібно рятувати", "Бомба взагалі, у мене вічна проблема, потім тільки ввечері дивлюся - жах, заляпаний телефон".

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