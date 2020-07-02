Дочка Анастасії Заворотнюк, Анна показала, де зараз знаходиться актриса

Як передає Politeka.net, фото з'явилося в Instagram дівчини і викликало широкий резонанс.

Справа в тому, що дочка зірки серіалу "Моя прекрасна няня" показала те місце, де знаходиться Анастасія Заворотнюк.

На фото Анна позує на території приватного будинку в Крекшино.

Раніше Анастасію Заворотнюк виписали з клініки, щоб вона продовжила лікування вдома.

«Тільки що говорив з Петром (чоловік актриси Петро Чернишов Ред.). Він сказав, Настя вдома, поруч з ним. І вона добре себе почуває. Медики погодилися відпустити її додому на самоізоляцію. Лікарі вирішили, що вона може обходитися без цілодобового спостереження», — повідомляло джерело ЗМІ.

Варто також зазначити, що на фото Анна Заворотнюк з'явилася в новому образі з підстриженим волоссям.

"Приймаю ситуацію такою яка вона є, волосся відросте, образи пройдуть. А мої близькі люблять мене будь-якою. Спасибі вам величезне за підтримку. Якщо б ви тільки знали, як це було важливо для мене", – написала вона.

"Ганнуся, зміни завжди на краще, навіть якщо при таких умовах. І так волосся відросте, життя триває", - підбадьорюють дівчину в мережі.

Як відомо, знаменитість постраждала після походу в один з елітних салонів Москви. Після невдалого фарбування волосся виявилося спаленим і ламалося цілими пасмами від дотику. При цьому в салоні відмовилися визнати свою помилку, хоч і не взяли грошей з Ганни, а також забезпечили її відновлювальними засобами.

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